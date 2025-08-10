Вооруженный мужчина захватил заложников во львовском супермаркете "Арсен"
Киев • УНН
Во львовском супермаркете "Арсен" мужчина угрожал ножом, который приняли за пистолет. Полиция задержала военного в состоянии алкогольного опьянения.
В воскресенье, 10 августа, во львовском супермаркете "Арсен" на проспекте Вячеслава Черновола вооруженный мужчина взял в заложники людей. Об этом сообщил в Telegram депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
Детали
По словам депутата, в супермаркете произошел конфликт между двумя лицами, в ходе которого один из участников достал "предмет, похожий на пистолет".
Позже он уточнил, что конфликт произошел между военным, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и охранником заведения. Во время спора он достал нож, который некоторые посетители спутали с пистолетом, и вызвали следственно-оперативную группу.
Приехавшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, отметил Зинкевич.
Напомним
