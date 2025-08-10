Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"
Київ • УНН
У львівському супермаркеті "Арсен" чоловік погрожував ножем, який сприйняли за пістолет. Поліція затримала військового у стані алкогольного сп'яніння.
У неділю, 10 серпня, у львівському супермаркеті "Арсен" на проспекті В'ячеслава Чорновола озброєний чоловік взяв в заручники людей. про це повідомив у Telegram депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.
Деталі
За словами депутата, в супермаркеті відбувся конфлікт між двома особами, У ході якого один з учасників дістав "предмет, подібний на пістолет".
Пізніше він уточнив, що конфлікт стався між військовим, який перебував у стані алкогольного сп’яніння і охоронцем закладу. Під час суперечки він дістав ніж, який деякі відвідувачі сплутали з пістолетом, і викликали слідчо-оперативну групу.
Поліцейські, що приїхали на місце події, затримали чоловіка, зазначив Зінкевич.
