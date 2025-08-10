$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 15561 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 60176 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 138283 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 106462 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 279082 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 157569 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 339931 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 309540 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107242 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149938 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Головна
Головна
Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"

Київ • УНН

 • 6096 перегляди

У львівському супермаркеті "Арсен" чоловік погрожував ножем, який сприйняли за пістолет. Поліція затримала військового у стані алкогольного сп'яніння.

Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"

У неділю, 10 серпня, у львівському супермаркеті "Арсен" на проспекті В'ячеслава Чорновола озброєний чоловік взяв в заручники людей. про це повідомив у Telegram депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає УНН.

Деталі

За словами депутата, в супермаркеті відбувся конфлікт між двома особами, У ході якого один з учасників дістав "предмет, подібний на пістолет". 

Пізніше він уточнив, що конфлікт стався між військовим, який перебував у стані алкогольного сп’яніння і охоронцем закладу. Під час суперечки він дістав ніж, який деякі відвідувачі сплутали з пістолетом, і викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські, що приїхали на місце події, затримали чоловіка, зазначив Зінкевич.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час перевірки військово-облікових документів у Черкасах чоловік дістав гранату, висмикнув чеку і погрожував взяти військових в заручники.

Євген Устименко

Кримінал та НП
Черкаси
Львів