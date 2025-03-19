Волц анонсировал новую встречу технических групп США и рф в Эр-Рияде
Киев • УНН
Технические команды США и россии встретятся в Эр-Рияде для обсуждения расширения частичного прекращения огня. Зеленский планирует обсудить с Трампом мирное урегулирование.
Советник президента США Дональда Трампа Майкл Волц сообщил, что во время телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором владимиром путиным была договоренность о встрече американской и российской технических команд. Они должны обсудить дальнейшее согласование перемирия между россией и Украиной, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Волца в Х.
Детали
Волц сообщил, что имел разговор с советником президента россии путина Юрием Ушаковым относительно усилий президента Трампа прекратить войну россии против Украины.
Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на внедрении и расширении частичного прекращения огня, о котором Трамп договорился с россией
Дополнение
Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа должен был начаться в среду, 19 марта, в 16 часов по киевскому времени.
Ранее президент Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом сообщил, что будет говорить с Трампом.
Зеленский добавил, что с Трампом он будет обсуждать детали следующих шагов на пути мирного урегулирования.