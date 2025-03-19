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Волц анонсировал новую встречу технических групп США и рф в Эр-Рияде

Киев • УНН

 • 5633 просмотра

Технические команды США и россии встретятся в Эр-Рияде для обсуждения расширения частичного прекращения огня. Зеленский планирует обсудить с Трампом мирное урегулирование.

Волц анонсировал новую встречу технических групп США и рф в Эр-Рияде

Советник президента США Дональда Трампа Майкл Волц сообщил, что во время телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором владимиром путиным была договоренность о встрече американской и российской технических команд. Они должны обсудить дальнейшее согласование перемирия между россией и Украиной, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Волца в Х.

Детали

Волц сообщил, что имел разговор с советником президента россии путина Юрием Ушаковым относительно усилий президента Трампа прекратить войну россии против Украины.

Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на внедрении и расширении частичного прекращения огня, о котором Трамп договорился с россией 

- отметил Волц.

Дополнение

Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа должен был начаться в среду, 19 марта, в 16 часов по киевскому времени.

Ранее президент Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом сообщил, что будет говорить с Трампом.

Зеленский добавил, что с Трампом он будет обсуждать детали следующих шагов на пути мирного урегулирования.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Майкл Уолтц
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