Волц анонсировал новую встречу технических групп США и рф в Эр-Рияде

Советник президента США Дональда Трампа Майкл Волц сообщил, что во время телефонного разговора главы Белого дома с российским диктатором владимиром путиным была договоренность о встрече американской и российской технических команд. Они должны обсудить дальнейшее согласование перемирия между россией и Украиной, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Волца в Х.

Детали

Волц сообщил, что имел разговор с советником президента россии путина Юрием Ушаковым относительно усилий президента Трампа прекратить войну россии против Украины.

Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на внедрении и расширении частичного прекращения огня, о котором Трамп договорился с россией