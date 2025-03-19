Названо час розмови президента Зеленського з Трампом

Розмова Президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа повинна була розпочатись у середу, 19 березня, о 16 годині за київським часом.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Згідно з повідомленнями, о 14:00 за британським часом має відбутися запланована телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом

Раніше президент Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом повідомив, що буде говорити з Трампом.

Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом

Доповнення

Зеленський додав, що із Трампом він буде обговорювати деталі наступних кроків на шляху мирного врегулюванні.

У нас в Джидді була дійсно хороша зустріч наших команд. Я думаю у нас все правильно йшло, якби не росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно