Названо час розмови президента Зеленського з Трампом
Київ • УНН
Телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом повинна була розпочатись о 19 березня о 16:00 за київським часом. Обговорять деталі мирного врегулювання та розмову Трампа з путіним.
Розмова Президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа повинна була розпочатись у середу, 19 березня, о 16 годині за київським часом.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Згідно з повідомленнями, о 14:00 за британським часом має відбутися запланована телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом
Раніше президент Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом повідомив, що буде говорити з Трампом.
Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом
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Зеленський додав, що із Трампом він буде обговорювати деталі наступних кроків на шляху мирного врегулюванні.
У нас в Джидді була дійсно хороша зустріч наших команд. Я думаю у нас все правильно йшло, якби не росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно
Глава держави також додав, що очікує також почути подробиці розмови Трампа з путіним. Зеленський також додав, що для України "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій росією, "ми на це не підемо".