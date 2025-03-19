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Названо время разговора президента Зеленского с Трампом

Киев • УНН

 • 16720 просмотра

Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом должен был начаться 19 марта в 16:00 по киевскому времени. Обсудят детали мирного урегулирования и разговор Трампа с путиным.

Названо время разговора президента Зеленского с Трампом

Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа должен был начаться в среду, 19 марта, в 16 часов по киевскому времени.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Согласно сообщениям, в 14:00 по британскому времени должен состояться запланированный телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом

- говорится в сообщении.

Ранее президент Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом сообщил, что будет говорить с Трампом.

Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом

- заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский добавил, что ис Трампом он будет обсуждать детали следующих шагов на пути мирного урегулирования.

У нас в Джидде была действительно хорошая встреча наших команд. Я думаю, у нас все правильно шло, если бы не россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно

- добавил президент.

Глава государства также добавил, что ожидает также услышать подробности разговора Трампа с путиным.  Зеленский также добавил, что для Украины "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий россией, "мы на это не пойдем". 

Павел Зинченко

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