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Волц анонсував нову зустріч технічних груп США та рф у Ер-Ріяді

Київ • УНН

 • 5639 перегляди

Технічні команди США і росії зустрінуться в Ер-Ріяді для обговорення розширення часткового припинення вогню. Зеленський планує обговорити з Трампом мирне врегулювання.

Волц анонсував нову зустріч технічних груп США та рф у Ер-Ріяді

Радник президента США Дональда Трампа Майкл Волц повідомив, що під час телефонної розмови глави Білого дому з російським диктатором володимиром путіним було домовлено про зустріч американської і російської технічних команд. Вони мають обговорити подальше узгодження перемир’я між росією і Україною, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Волца в Х.

Деталі

Волц повідомив, що мав розмову з радником президента росії путіна юрієм ушаковим щодо зусиль президента Трампа припинити війну росії проти України.

Ми домовилися, що наші технічні команди зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, що зосередитися на впровадженні та розширенні часткового припинення вогню, про яке Трамп домовився з росією 

- зазначив Волц.

Доповнення

Розмова Президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа повинна була розпочатись у середу, 19 березня, о 16 годині за київським часом.

Раніше президент Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом повідомив, що буде говорити з Трампом.

Зеленський додав, що із Трампом він буде обговорювати деталі наступних кроків на шляху мирного врегулюванні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Ер-Ріяд
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