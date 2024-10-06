Войска рф ударили по Беленькому в Донецкой области: ранены 4 человека, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате удара по Беленькому в Донецкой области ранены 4 человека, в том числе 1 ребенок. Повреждены предприятие и частные дома, пострадавшие доставлены в больницы.
В результате удара по Беленькому в Донецкой области 4 человека ранены. Среди раненых - 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницы. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По меньшей мере 4 человека ранены в результате обстрела Беленького Краматорской громады. Среди раненых - 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницы
Он отметил, что пригород Краматорска и сам город попали под огонь сегодня утром и днем. Повреждено предприятие и частные дома.
Напомним,
российские оккупанты утром нанесли удар по городу Краматорск. Под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Повреждено остекление окон здания и ворота гаража, личный состав не пострадал.