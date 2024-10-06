Войска рф ударили по Беленькому в Донецкой области: ранены 4 человека, среди них ребенок

В результате удара по Беленькому в Донецкой области 4 человека ранены. Среди раненых - 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницы. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 4 человека ранены в результате обстрела Беленького Краматорской громады. Среди раненых - 1 ребенок, пострадавшие доставлены в больницы - сообщил Филашкин.

Он отметил, что пригород Краматорска и сам город попали под огонь сегодня утром и днем. Повреждено предприятие и частные дома.

Напомним,

российские оккупанты утром нанесли удар по городу Краматорск. Под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Повреждено остекление окон здания и ворота гаража, личный состав не пострадал.