Внаслідок обстрілу Краматорська пошкоджено пожежно-рятувальну частину - ДСНС
Київ • УНН
Російські окупанти завдали удару по Краматорську, пошкодивши будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та ворота гаража, особовий склад не постраждав.
російські окупанти вранці завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража, особовий склад не постраждав.
Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав
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