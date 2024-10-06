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Внаслідок обстрілу Краматорська пошкоджено пожежно-рятувальну частину - ДСНС

Внаслідок обстрілу Краматорська пошкоджено пожежно-рятувальну частину - ДСНС

Київ • УНН

 • 19792 перегляди

Російські окупанти завдали удару по Краматорську, пошкодивши будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та ворота гаража, особовий склад не постраждав.

російські окупанти вранці завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража, особовий склад не постраждав.

Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. На щастя, особовий склад не постраждав

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Нагадаємо 

За добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та інфраструктуру в кількох районах, загинуло 2 мирних жителів, 8 отримали поранення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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