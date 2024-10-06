В результате обстрела Краматорска повреждена пожарно-спасательная часть - ГСЧС

российские оккупанты утром нанесли удар по городу Краматорск. Под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Повреждено остекление окон здания и ворота гаража, личный состав не пострадал.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня утром российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск. На этот раз под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража. К счастью, личный состав не пострадал - говорится в сообщении

Напомним

За сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома, многоэтажки и инфраструктура в нескольких районах, погибло 2 мирных жителей, 8 получили ранения.