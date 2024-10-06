В результате обстрела Краматорска повреждена пожарно-спасательная часть - ГСЧС

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  135964 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  152574 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  153456 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  151328 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  119258 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  106029 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  123301 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123860 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124147 просмотра

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате обстрела Краматорска повреждена пожарно-спасательная часть - ГСЧС

В результате обстрела Краматорска повреждена пожарно-спасательная часть - ГСЧС

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6 октября 2024, 11:55  •  5941 просмотра

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Российские оккупанты нанесли удар по Краматорску, повредив здание пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждены окна и ворота гаража, личный состав не пострадал.

российские оккупанты утром нанесли удар по городу Краматорск. Под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Повреждено остекление окон здания и ворота гаража, личный состав не пострадал.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня утром российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск. На этот раз под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража. К счастью, личный состав не пострадал

- говорится в сообщении
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Напомним 

За сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома, многоэтажки и инфраструктура в нескольких районах, погибло 2 мирных жителей, 8 получили ранения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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