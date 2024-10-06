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Наслідки російських ударів на Донеччині за добу: вбито 2 жителів, 8 людей дістали поранення

Київ • УНН

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За добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки та інфраструктуру в кількох районах, загинуло 2 мирних жителів, 8 отримали поранення.

Пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки, лінії електропередач. За добу російські військові 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області.

Пише УНН із посиланням на Донецьку ОВА.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 6 жовтня.

За даними начальника обласної військової адміністрації, у Курахівській громаді Покровського району пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки у Гірнику, а також приватні будинки в Острівському і Курахівці; обстріляне Курахове.

Краматорський район: у Миколаївці пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 гуртожитки і адмінбудівлю.

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За даними ОВА, у Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 26 багатоповерхівок, 6 ліній електропередач, 3 газогони. Також пошкоджено 1 об'єкт у Новооленівцях Іллінівської громади.

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Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок.

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Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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