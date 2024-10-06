Последствия российских ударов в Донецкой области за сутки: убиты 2 жителей, 8 человек получили ранения
Киев • УНН
За сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома, многоэтажки и инфраструктура в нескольких районах, погибло 2 мирных жителей, 8 получили ранения.
Повреждены частные дома и многоэтажки, линии электропередач. За сутки российские военные 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Пишет УНН со ссылкой на Донецкую ОГА.
Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 6 октября.
По данным начальника областной военной администрации, в Кураховской громаде Покровского района повреждены частные дома и многоэтажки в Горняке, а также частные дома в Островском и Кураховке; обстреляно Курахово.
Краматорский район: в Николаевке повреждены 15 частных домов, многоэтажка, 2 общежития и админздание.
По данным ОГА, в Константиновке ранены 5 человек, повреждены 26 многоэтажек, 6 линий электропередач, 3 газопровода. Также поврежден 1 объект в Новооленовцах Ильиновской громады.
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Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 - в Серебрянке. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Торецке погиб человек, поврежден дом.
Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.
Напомним,
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