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Війська рф вдарили по Біленькому на Донеччині: поранено 4 людини, серед них дитина

Війська рф вдарили по Біленькому на Донеччині: поранено 4 людини, серед них дитина

Київ • УНН

 • 20194 перегляди

Внаслідок удару по Біленькому на Донеччині поранено 4 людей, у тому числі 1 дитину. Пошкоджено підприємство і приватні будинки, постраждалі доставлені до лікарень.

Внаслідок удару по Біленькому на Донеччині 4 людини поранені. Серед поранених - 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарні. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених - 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарні

- повідомив Філашкін.

Він зазначив, що передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогнем сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки.

Нагадаємо

російські окупанти вранці завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража, особовий склад не постраждав.

Павло Башинський

Павло Башинський

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