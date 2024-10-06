Війська рф вдарили по Біленькому на Донеччині: поранено 4 людини, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок удару по Біленькому на Донеччині поранено 4 людей, у тому числі 1 дитину. Пошкоджено підприємство і приватні будинки, постраждалі доставлені до лікарень.
Внаслідок удару по Біленькому на Донеччині 4 людини поранені. Серед поранених - 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарні. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених - 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарні
Він зазначив, що передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогнем сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки.
Нагадаємо
російські окупанти вранці завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража, особовий склад не постраждав.