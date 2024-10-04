Войска рф атаковали Запорожскую область - ОВА
Киев • УНН
Вечером 4 октября российские войска атаковали Запорожскую область, нанеся несколько ударов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, сообщил глава ОГА Иван Федоров.
Вечером 4 октября российские войска нанесли несколько ударов по территории Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал Запорожскую область. Нанес несколько ударов,
Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Напомним
1 октября в результате российского обстрела Запорожья ранен 12-летний ребенок, 21 человек обратился за медицинской помощью. Один человек погиб на месте попадания.