Войска рф атаковали Запорожскую область - ОВА

Вечером 4 октября российские войска нанесли несколько ударов по территории Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Запорожскую область. Нанес несколько ударов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним

1 октября в результате российского обстрела Запорожья ранен 12-летний ребенок, 21 человек обратился за медицинской помощью. Один человек погиб на месте попадания.