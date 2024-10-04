Війська рф атакували Запорізьку область - ОВА
Київ • УНН
Увечері 4 жовтня російські війська атакували Запорізьку область, завдавши кількох ударів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Увечері 4 жовтня російські війська завдали кількох ударів по території Запорізької області. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував Запорізьку область. Завдав кілька ударів,
Зазначається, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
1 жовтня внаслідок російського обстрілу Запоріжжя поранено 12-річну дитину, 21 людина звернулася за медичною допомогою. Один чоловік загинув на місці влучання.