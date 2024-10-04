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Війська рф атакували Запорізьку область - ОВА

Київ • УНН

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Увечері 4 жовтня російські війська атакували Запорізьку область, завдавши кількох ударів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Увечері 4 жовтня російські війська завдали кількох ударів по території Запорізької області. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував Запорізьку область. Завдав кілька ударів,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

1 жовтня внаслідок російського обстрілу Запоріжжя поранено 12-річну дитину, 21 людина звернулася за медичною допомогою. Один чоловік загинув на місці влучання.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
telegramTelegram
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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