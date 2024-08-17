Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога 2 часа назад • 19294 просмотра

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога 10 часов назад • 52666 просмотра

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: спасены 10 человек и кот 12 часов назад • 20917 просмотра

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных 16 часов назад • 30984 просмотра