Войска рф 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
Оккупационные войска рф осуществили 401 обстрел по 15 населенным пунктам Запорожской области. Использовались БпЛА, РСЗО и артиллерия, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Оккупационные войска рф в течение суток 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области. Мирные жители не пострадали. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
В течение суток оккупанты 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
Детали
- 299 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Беленькое, Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
- 9 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Таврическое.
- 93 артобстрела нанесены по территории Ровно, Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.
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