россияне ударили по Сумах: выбиты окна, горят автомобили

В Сумах после вражеской атаки есть попадания в районе проспекта Свободы. Об этом сообщил сообщил сообщил начальник МВА Алексей Дрозденко, пишет УНН.

Есть попадания в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Работают все соответствующие службы, - отметил он.

Детали

Дрозденко также отметил, что продолжается поиск пострадавших, пока одному человеку была оказана помощь.

"Разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий. Через час можно будет подать заявку", - добавил он.

Напомним

В течение 16 августа российские войска 48 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв в различных населенных пунктах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы.