россияне ударили по Сумах: выбиты окна, горят автомобили
Киев • УНН
В Сумах после вражеской атаки зафиксировано попадание в районе проспекта Свободы. Повреждены окна, горят автомобили, продолжается поиск пострадавших, одному человеку оказана помощь.
В Сумах после вражеской атаки есть попадания в районе проспекта Свободы. Об этом сообщил сообщил сообщил начальник МВА Алексей Дрозденко, пишет УНН.
Есть попадания в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Работают все соответствующие службы,
Детали
Дрозденко также отметил, что продолжается поиск пострадавших, пока одному человеку была оказана помощь.
"Разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий. Через час можно будет подать заявку", - добавил он.
Напомним
В течение 16 августа российские войска 48 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксирован 161 взрыв в различных населенных пунктах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы.