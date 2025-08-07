Войну нужно закончить достойным миром как можно быстрее: Зеленский поговорил с Мерцем
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ускорение завершения войны, подготовку к онлайн-встрече советников по нацбезопасности и оборонную поддержку Украины, включая финансирование систем ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обменяться видением ситуации и скоординировать следующие шаги, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По данным ОП, лидеры имеют одинаковую позицию: войну нужно закончить достойным миром как можно быстрее, и Европа должна быть участницей всех соответствующих процессов. Ведь Украина является частью Европы, а параметры окончания войны будут определять условия безопасности для всех европейских стран на десятилетия.
Отдельно речь шла о подготовке к онлайн-встрече советников по вопросам национальной безопасности Украины, США и европейских стран, которая состоится сегодня. На ней стороны согласуют общие взгляды.
Президент Украины и канцлер Германии также обсудили вопрос, который поднимался вчера, – потенциальные форматы встреч на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних и один трехсторонний. Глава государства подчеркнул, что Украина не боится переговоров и ожидает такого же смелого подхода и от российской стороны.
Кроме того, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц говорили об оборонной поддержке Украины и участии Германии в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия. Канцлер подтвердил, что ФРГ поможет с финансированием систем ПВО и обеспечением других насущных потребностей.
Добавим
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп 6 августа провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Уиткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.
Напомним
Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.
Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.