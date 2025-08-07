$41.610.07
Эксклюзив
12:15 • 18582 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 20964 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51691 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68218 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59050 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39884 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43089 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55477 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55554 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119576 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Войну нужно закончить достойным миром как можно быстрее: Зеленский поговорил с Мерцем

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ускорение завершения войны, подготовку к онлайн-встрече советников по нацбезопасности и оборонную поддержку Украины, включая финансирование систем ПВО.

Войну нужно закончить достойным миром как можно быстрее: Зеленский поговорил с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обменяться видением ситуации и скоординировать следующие шаги, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, лидеры имеют одинаковую позицию: войну нужно закончить достойным миром как можно быстрее, и Европа должна быть участницей всех соответствующих процессов. Ведь Украина является частью Европы, а параметры окончания войны будут определять условия безопасности для всех европейских стран на десятилетия.

Отдельно речь шла о подготовке к онлайн-встрече советников по вопросам национальной безопасности Украины, США и европейских стран, которая состоится сегодня. На ней стороны согласуют общие взгляды. 

Президент Украины и канцлер Германии также обсудили вопрос, который поднимался вчера, – потенциальные форматы встреч на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних и один трехсторонний. Глава государства подчеркнул, что Украина не боится переговоров и ожидает такого же смелого подхода и от российской стороны. 

Кроме того, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц говорили об оборонной поддержке Украины и участии Германии в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия. Канцлер подтвердил, что ФРГ поможет с финансированием систем ПВО и обеспечением других насущных потребностей.

Дал украинское видение разговора с Трампом и коллегами в Европе: Зеленский поговорил с Макроном07.08.25, 15:12 • 1080 просмотров

Добавим

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп 6 августа провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор происходил на фоне встречи посланника Белого дома Стива Уиткоффа с российским диктатором владимиром путиным в кремле.

Напомним

Три недели назад Трамп заявил, что дает путину 50-дневный срок для согласования прекращения огня с Украиной.

Ультиматум появился после того, как Трамп убедился, что российский диктатор не ведет переговоры добросовестно. На прошлой неделе Трамп сократил срок по той же причине.

Антонина Туманова

политика
Зенитная война
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина