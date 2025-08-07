Війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше: Зеленський поговорив із Мерцом

$41.610.07
Ексклюзив
12:15 • 21929 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26296 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55821 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73627 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61389 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41152 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43808 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55659 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55664 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 38333 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 37150 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48632 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 8572 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 16866 перегляди
Публікації
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 1446 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 17174 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 21931 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 26299 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 49024 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Закарпатська область
Крим
Німеччина
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 49024 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 117020 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 127378 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 119551 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 131080 перегляди
Шахед-136
The New York Times
F-35 Lightning II
Coca-Cola
С-300

Війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше: Зеленський поговорив із Мерцом

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову. Лідери обговорили прискорення завершення війни, підготовку до онлайн-зустрічі радників з нацбезпеки та оборонну підтримку України, включаючи фінансування систем ППО.

Війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше: Зеленський поговорив із Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обмінятися баченням ситуації та скоординувати наступні кроки, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними ОП, лідери мають однакову позицію: війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше і Європа має бути учасницею всіх відповідних процесів. Адже Україна є частиною Європи, а параметри закінчення війни визначатимуть безпекові умови для всіх європейських країн на десятиліття.

Окремо йшлося про підготовку до онлайн-зустрічі радників із питань національної безпеки України, США та європейських країн, яка відбудеться сьогодні. На ній сторони узгодять спільні погляди. 

Президент України та канцлер Німеччини також обговорили питання, яке порушувалося вчора, – потенційні формати зустрічей на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні та один тристоронній. Глава держави наголосив, що Україна не боїться перемовин і очікує такого ж сміливого підходу й від російської сторони. 

Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про оборонну підтримку України та участь Німеччини в ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї. Канцлер підтвердив, що ФРН допоможе з фінансуванням систем ППО та забезпеченням інших нагальних потреб.

Дав українське бачення розмови з Трампом і колегами в Європі: Зеленський поговорив із Макроном07.08.25, 15:12 • 1204 перегляди

Додамо

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп 6 серпня провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.

Нагадаємо

Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.

Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.

Антоніна Туманова

Політика
Протиповітряна оборона
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна