Війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше: Зеленський поговорив із Мерцом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову. Лідери обговорили прискорення завершення війни, підготовку до онлайн-зустрічі радників з нацбезпеки та оборонну підтримку України, включаючи фінансування систем ППО.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обмінятися баченням ситуації та скоординувати наступні кроки, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
За даними ОП, лідери мають однакову позицію: війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше і Європа має бути учасницею всіх відповідних процесів. Адже Україна є частиною Європи, а параметри закінчення війни визначатимуть безпекові умови для всіх європейських країн на десятиліття.
Окремо йшлося про підготовку до онлайн-зустрічі радників із питань національної безпеки України, США та європейських країн, яка відбудеться сьогодні. На ній сторони узгодять спільні погляди.
Президент України та канцлер Німеччини також обговорили питання, яке порушувалося вчора, – потенційні формати зустрічей на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні та один тристоронній. Глава держави наголосив, що Україна не боїться перемовин і очікує такого ж сміливого підходу й від російської сторони.
Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про оборонну підтримку України та участь Німеччини в ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї. Канцлер підтвердив, що ФРН допоможе з фінансуванням систем ППО та забезпеченням інших нагальних потреб.
Додамо
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп 6 серпня провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.