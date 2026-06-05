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Война в Украине распространяется на территорию Евросоюза из-за взрыва в Румынии — Каллас

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Кая Каллас заявила о распространении войны на ЕС из-за взрыва дрона в Румынии. На следующей неделе министры обороны обсудят усиление поддержки Украины.

Война в Украине распространяется на территорию Евросоюза из-за взрыва в Румынии — Каллас

Взрыв дрона в порту румынского города Констанца свидетельствует о том, что российско-украинская война все больше распространяется на территорию Евросоюза. Об этом написала в соцсети "Х" Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

Каллас провела разговор с министром иностранных дел Румынии Оаной Цоей относительно этой ситуации и выразила солидарность со стороны ЕС.

Конечная ответственность за случившееся полностью лежит на россии. Как вчера отметил президент Зеленский в открытом письме к путину: москва может прекратить эту войну в любой момент. На следующей неделе министры обороны ЕС обсудят, как еще больше усилить нашу поддержку Украины и повысить оборонную готовность самого ЕС

- говорится в сообщении Каллас.

Напомним

5 июня в порту Констанца на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
Владимир Путин
Кайя Каллас
Европейский Союз
Румыния
Владимир Зеленский
Украина