Война в Украине не закончится так легко, если цены на нефть не снизят - Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил, что снижение цен на нефть ОПЕК+ является ключом к прекращению войны в Украине. По его мнению, сокращение нефтяных доходов россии заставит путина остановить военные действия.
Президент США Дональд Трамп продолжает доказывать, что сокращение доходов от нефти является ключевым моментом в войне президента россии владимира путина в Украине, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Трамп в свои первые дни на посту сосредоточил свое внимание на альянсе стран-экспортеров нефти ОПЕК+, заявив, что он удерживал цены на нефть слишком высокими большую часть почти трехлетней войны. Доходы от нефти являются двигателем российской экономики.
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"Один из способов быстро остановить это - прекратить зарабатывать так много денег для ОПЕК. И они снижают цены на нефть, потому что у них они хорошие и высокие", — сказал Трамп журналистам во время визита в Западную Северную Каролину в пятницу. "А если они у вас высокие, то эта война не закончится так легко. Поэтому ОПЕК должна взяться за дело и снизить цены на нефть. И эта война немедленно прекратится".
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