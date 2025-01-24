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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война в Украине не закончится так легко, если цены на нефть не снизят - Трамп

Война в Украине не закончится так легко, если цены на нефть не снизят - Трамп

Киев  •  УНН

 • 7892 просмотра

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Трамп заявил, что снижение цен на нефть ОПЕК+ является ключом к прекращению войны в Украине. По его мнению, сокращение нефтяных доходов россии заставит путина остановить военные действия.

Президент США Дональд Трамп продолжает доказывать, что сокращение доходов от нефти является ключевым моментом в войне президента россии владимира путина в Украине, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Трамп в свои первые дни на посту сосредоточил свое внимание на альянсе стран-экспортеров нефти ОПЕК+, заявив, что он удерживал цены на нефть слишком высокими большую часть почти трехлетней войны. Доходы от нефти являются двигателем российской экономики.

Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу22.01.2025, 03:16 • 108231 просмотр

"Один из способов быстро остановить это - прекратить зарабатывать так много денег для ОПЕК. И они снижают цены на нефть, потому что у них они хорошие и высокие", — сказал Трамп журналистам во время визита в Западную Северную Каролину в пятницу. "А если они у вас высокие, то эта война не закончится так легко. Поэтому ОПЕК должна взяться за дело и снизить цены на нефть. И эта война немедленно прекратится".

Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть: почему это важно для Украины23.01.2025, 18:31 • 35920 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
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