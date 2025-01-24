Війна в Україні не закінчиться так легко, якщо ціни на нафту не знизять - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив, що зниження цін на нафту ОПЕК+ є ключем до припинення війни в Україні. На його думку, скорочення нафтових доходів росії змусить путіна зупинити військові дії.
Президент США Дональд Трамп продовжує доводити, що скорочення доходів від нафти є ключовим моментом у війні президента росії володимира путіна в Україні, передає УНН з посиланням на АР.
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Трамп у свої перші дні на посаді зосередив свою увагу на альянсі країн-експортерів нафти ОПЕК+, заявивши, що він утримував ціни на нафту занадто високими більшу частину майже трирічної війни. Доходи від нафти є двигуном російської економіки.
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"Один зі способів швидко зупинити це - припинити заробляти так багато грошей для ОПЕК. І вони знижують ціни на нафту, тому що в них вони хороші та високі", - сказав Трамп журналістам під час візиту до Західної Північної Кароліни в п'ятницю. "А якщо вони у вас високі, то ця війна не закінчиться так легко. Тому ОПЕК повинна взятися за справу і знизити ціни на нафту. І ця війна негайно припиниться".
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