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Війна в Україні не закінчиться так легко, якщо ціни на нафту не знизять - Трамп

Війна в Україні не закінчиться так легко, якщо ціни на нафту не знизять - Трамп

Київ • УНН

 • 74277 перегляди

Трамп заявив, що зниження цін на нафту ОПЕК+ є ключем до припинення війни в Україні. На його думку, скорочення нафтових доходів росії змусить путіна зупинити військові дії.

Президент США Дональд Трамп продовжує доводити, що скорочення доходів від нафти є ключовим моментом у війні президента росії володимира путіна в Україні, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Трамп у свої перші дні на посаді зосередив свою увагу на альянсі країн-експортерів нафти ОПЕК+, заявивши, що він утримував ціни на нафту занадто високими більшу частину майже трирічної війни. Доходи від нафти є двигуном російської економіки.

Трамп закликав путіна укласти мирну угоду та анонсував можливу зустріч22.01.2025, 03:16 • 108951 перегляд

"Один зі способів швидко зупинити це - припинити заробляти так багато грошей для ОПЕК. І вони знижують ціни на нафту, тому що в них вони хороші та високі", - сказав Трамп журналістам під час візиту до Західної Північної Кароліни в п'ятницю. "А якщо вони у вас високі, то ця війна не закінчиться так легко. Тому ОПЕК повинна взятися за справу і знизити ціни на нафту. І ця війна негайно припиниться".

Трамп попросив Саудівську Аравію знизити ціни на нафту: чому це важливо для України23.01.2025, 18:31 • 40692 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономікаПолітика
opekОПЕК
donald-trampДональд Трамп
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
ukrainaУкраїна

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