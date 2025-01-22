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Трамп закликав путіна укласти мирну угоду та анонсував можливу зустріч

Трамп закликав путіна укласти мирну угоду та анонсував можливу зустріч

Київ • УНН

 • 108950 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав путіна припинити війну в Україні через значні втрати росії. Трамп повідомив про плани зустрічі з путіним та зазначив, що Зеленський готовий до угоди за певних умов.

Президент США Дональд Трамп закликав президента рф володимира путіна укласти угоду, щоб про припинити війну в Україні. За словами  американського президента, продовження конфлікту руйнує росію, завдаючи їй значних економічних і людських втрат. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі, закликав володимира путіна укласти угоду.

Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує росію, не укладаючи угоду

- сказав Дональд Трамп.

Американський Президент зазначив, що продовження конфлікту завдає значної шкоди росії. Він підкреслив економічні проблеми, зокрема інфляцію, яка наближається до 10%.

Я думаю, що у росії будуть великі проблеми. Погляньте на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію

- зауважив Президент США.

Він також повідомив про плани зустрітися з путіним для обговорення шляхів завершення конфлікту, зазначивши, що деталі зустрічі наразі узгоджуються.

"Це може бути дуже скоро", – повідомив Дональд Трамп. "Війна між Україною та росією ніколи не повинна була розпочатися", – додав він.

На думку Президента США, наразі путін "не може бути в захваті".

У нього справи йдуть не дуже добре. Я маю на увазі, що він мучиться... він не дуже добре виглядає... Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну

- сказав Трамп про путіна.

Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський сказав йому, що хоче укласти угоду, за умови, що це призведе до стійкого припинення війни, яке буде прийнятним для України. 

Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче путін. Можливо, ні. Я не знаю

- пояснив журналістам Трамп.

Як пише CNN, раніше, під час своєї передвиборчої президентської кампанії, як Трамп, так і віце-президент Джей-Ді Венс висловлювали скептицизм щодо подальшої підтримки Сполученими Штатами України, часто вказуючи на те, що Україна повинна погодитися на перемир'я з росією, попри втрату частини своїх територій.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що росія втратила майже 1 млн солдатів, а Україна - близько 700 тис. За його словами, путін не може бути задоволений повільним прогресом війни.

Віта Зеленецька

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