росія втратила у війні проти України майже 1 млн солдат - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія у війні проти росії втратила майже 1 млн солдат, а Україна близько 700 тис. Про це Трамп заявив на зустрічі з журналістами, пише POLITICO, передає УНН.

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Під час зустрічі із журналістами Трамп заявив, що путін не можу може бути задоволений повільним прогресом своєї війни проти України.

Більшість людей думали, що це триватиме близько тижня, а тепер у вас три роки. Ми маємо цифри, що майже мільйон російських солдатів були вбиті. Близько 700 тис. українських солдатів були вбиті. росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною - сказав Трамп.

Нагадаємо

Раніше Трамп, відповідаючи на запитання щодо війни рф в Україні, вказав на економічні складнощі в росії, що можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до перемовин.