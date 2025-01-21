россия потеряла в войне против Украины почти 1 млн солдат - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия в войне против россии потеряла почти 1 млн солдат, а Украина около 700 тыс. Об этом Трамп заявил на встрече с журналистами, пишет POLITICO, передает УНН.

Детали

Во время встречи с журналистами Трамп заявил, что путин не может быть доволен медленным прогрессом своей войны против Украины.

Большинство людей думали, что это продлится около недели, а теперь у вас три года. Мы имеем цифры, что почти миллион российских солдат были убиты. Около 700 тыс. украинских солдат были убиты. россия больше, они потеряли больше солдат, но это не способ управлять страной