Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

ukenru
Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 101425 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 105296 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 106309 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 106245 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
21 января, 11:36 • 110078 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
21 января, 11:10 • 112334 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 133814 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 140903 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 137236 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 128835 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войну нужно закончить не просто быстро, а справедливо прежде всего - Зеленский

Войну нужно закончить не просто быстро, а справедливо прежде всего - Зеленский

21 января, 15:25 • 39604 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 107384 просмотра
Киевская компания поставила Нацгвардии бракованной военной формы более чем на 28 млн грн

Киевская компания поставила Нацгвардии бракованной военной формы более чем на 28 млн грн

21 января, 16:18 • 59507 просмотра
Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: как отреагировал омбудсмен

Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: как отреагировал омбудсмен

21 января, 16:34 • 47537 просмотра
ТОП самых распространенных вакансий: кому легче всего трудоустроиться в столице

ТОП самых распространенных вакансий: кому легче всего трудоустроиться в столице

21 января, 16:49 • 30447 просмотра
публикации
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 107384 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 125909 просмотра
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 181747 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 183564 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 204265 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 120549 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 134274 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 157746 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 169853 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 154790 просмотра
Актуальное
Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

Киев  •  УНН

 • 1573 просмотра

Read in English

Президент США Дональд Трамп призвал путина прекратить войну в Украине из-за значительных потерь россии. Трамп сообщил о планах встречи с путиным и отметил, что Зеленский готов к соглашению при определенных условиях.

Президент США Дональд Трамп призвал президента рф владимира путина заключить соглашение, чтобы о прекратить войну в Украине. По словам  американского президента, продолжение конфликта разрушает россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, призвал владимира путина заключить соглашение.

Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает россию, не заключая сделку

- сказал Дональд Трамп.

Американский Президент отметил, что продолжение конфликта наносит значительный ущерб россии. Он подчеркнул экономические проблемы, в частности инфляцию, которая приближается к 10%.

Я думаю, что у россии будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию

- отметил Президент США.

Он также сообщил о планах встретиться с путиным для обсуждения путей завершения конфликта, отметив, что детали встречи пока согласовываются.

"Это может быть очень скоро", - сообщил Дональд Трамп. "Война между Украиной и россией никогда не должна была начаться", - добавил он.

По мнению Президента США, сейчас путин "не может быть в восторге".

У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он не очень хорошо выглядит... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну

- сказал Трамп о путине.

Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить соглашение, при условии, что это приведет к устойчивому прекращению войны, которое будет приемлемым для Украины. 

Зеленский хочет заключить соглашение. Я не знаю, хочет ли путин. Возможно, нет. Я не знаю

- объяснил журналистам Трамп.

Как пишет CNN, ранее, во время своей предвыборной президентской кампании, как Трамп, так и вице-президент Джей-Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшей поддержки Соединенными Штатами Украины, часто указывая на то, что Украина должна согласиться на перемирие с россией, несмотря на потерю части своих территорий.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что россия потеряла почти 1 млн солдат, а Украина - около 700 тыс. По его словам, путин не может быть доволен медленным прогрессом войны.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы