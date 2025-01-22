Трамп призвал путина заключить мирное соглашение и анонсировал возможную встречу

Президент США Дональд Трамп призвал президента рф владимира путина заключить соглашение, чтобы о прекратить войну в Украине. По словам американского президента, продолжение конфликта разрушает россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, призвал владимира путина заключить соглашение.

Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает россию, не заключая сделку - сказал Дональд Трамп.

Американский Президент отметил, что продолжение конфликта наносит значительный ущерб россии. Он подчеркнул экономические проблемы, в частности инфляцию, которая приближается к 10%.

Я думаю, что у россии будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию - отметил Президент США.

Он также сообщил о планах встретиться с путиным для обсуждения путей завершения конфликта, отметив, что детали встречи пока согласовываются.

"Это может быть очень скоро", - сообщил Дональд Трамп. "Война между Украиной и россией никогда не должна была начаться", - добавил он.

По мнению Президента США, сейчас путин "не может быть в восторге".

У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он не очень хорошо выглядит... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну - сказал Трамп о путине.

Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить соглашение, при условии, что это приведет к устойчивому прекращению войны, которое будет приемлемым для Украины.

Зеленский хочет заключить соглашение. Я не знаю, хочет ли путин. Возможно, нет. Я не знаю - объяснил журналистам Трамп.

Как пишет CNN, ранее, во время своей предвыборной президентской кампании, как Трамп, так и вице-президент Джей-Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшей поддержки Соединенными Штатами Украины, часто указывая на то, что Украина должна согласиться на перемирие с россией, несмотря на потерю части своих территорий.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что россия потеряла почти 1 млн солдат, а Украина - около 700 тыс. По его словам, путин не может быть доволен медленным прогрессом войны.