Война с Ираном продлится недели, а не месяцы, и наземные войска для этого не нужны - Рубио
Госсекретарь США заявил об опережении графика операции против Ирана. Для достижения целей задействуют авиацию, однако морская пехота уже развернута.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что война с Ираном продлится недели, а не месяцы, и наземная операция для этого не понадобится. Об этом Рубио заявил после встречи с министрами G7, сообщает Reuters, передает УНН.
Как заявил Рубио, Вашингтон "выполняет или опережает график в этой операции, и ожидает завершить ее в соответствующее время здесь – за недели, а не месяцы".
Он добавил, что хотя США могут достичь своих целей без наземных войск, он признал, что развертывает некоторые из них в регионе, "чтобы предоставить президенту максимальную свободу действий и максимальную возможность корректировать непредвиденные обстоятельства, если они возникнут".
Издание напоминает, что американцы уже направили на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев. Ожидается также, что Пентагон развернет тысячи элитных воздушно-десантных солдат.
"Развертывание войск вызвало обеспокоенность, что война, которую США и Израиль начали 28 февраля авиаударами, в результате которых погибли верховный лидер Ирана и другие высокопоставленные лица, может превратиться в длительную наземную битву", - добавляет издание.
Рубио обсудил с министрами иностранных дел G7 возможность того, что Иран, даже после окончания конфликта, может попытаться ввести пошлину за перевозку грузов через Ормузский пролив. Рубио сказал, что европейские и азиатские страны, которые получают выгоду от торговли этим водным путем, должны внести свой вклад в усилия по обеспечению свободного прохода через пролив, приуменьшая зависимость США от этой торговли.
Государственный секретарь США Марко Рубио и его коллеги из G7 обменялись словесными "шпильками" относительно войн в Иране и Украине, ставя под сомнение то, что Европа подчинится требованию президента США Дональда Трампа о военной помощи в Персидском заливе.