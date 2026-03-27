Война с Ираном продлится недели, а не месяцы, и наземные войска для этого не нужны - Рубио

Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 19092 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 46035 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 28837 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 47630 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 28017 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 28862 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 46783 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 49887 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 44558 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Популярные новости
После обысков у Поплавского появились новые подробности. В Киевском университете культуры разоблачили крупную схему на госсредствахPhoto27 марта, 11:25 • 14366 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo27 марта, 11:30 • 25208 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины27 марта, 13:02 • 18918 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 12875 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto16:52 • 11470 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto16:52 • 11519 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 46025 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 47621 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 80257 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 99656 просмотра
Война с Ираном продлится недели, а не месяцы, и наземные войска для этого не нужны - Рубио

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Госсекретарь США заявил об опережении графика операции против Ирана. Для достижения целей задействуют авиацию, однако морская пехота уже развернута.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что война с Ираном продлится недели, а не месяцы, и наземная операция для этого не понадобится. Об этом Рубио заявил после встречи с министрами G7, сообщает Reuters, передает УНН

Детали

Как заявил Рубио, Вашингтон "выполняет или опережает график в этой операции, и ожидает завершить ее в соответствующее время здесь – за недели, а не месяцы".

Он добавил, что хотя США могут достичь своих целей без наземных войск, он признал, что развертывает некоторые из них в регионе, "чтобы предоставить президенту максимальную свободу действий и максимальную возможность корректировать непредвиденные обстоятельства, если они возникнут".

Издание напоминает, что американцы уже направили на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев. Ожидается также, что Пентагон развернет тысячи элитных воздушно-десантных солдат.

"Развертывание войск вызвало обеспокоенность, что война, которую США и Израиль начали 28 февраля авиаударами, в результате которых погибли верховный лидер Ирана и другие высокопоставленные лица, может превратиться в длительную наземную битву", - добавляет издание. 

Рубио обсудил с министрами иностранных дел G7 возможность того, что Иран, даже после окончания конфликта, может попытаться ввести пошлину за перевозку грузов через Ормузский пролив. Рубио сказал, что европейские и азиатские страны, которые получают выгоду от торговли этим водным путем, должны внести свой вклад в усилия по обеспечению свободного прохода через пролив, приуменьшая зависимость США от этой торговли.

Напомним 

Государственный секретарь США Марко Рубио и его коллеги из G7 обменялись словесными "шпильками" относительно войн в Иране и Украине, ставя под сомнение то, что Европа подчинится требованию президента США Дональда Трампа о военной помощи в Персидском заливе.

Павел Башинский

