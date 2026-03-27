Війна з Іраном триватиме тижні, а не місяці, і наземні війська для цього не потрібні - Рубіо

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Держсекретар США заявив про випередження графіка операції проти Ірану. Для досягнення цілей залучать авіацію, проте морську піхоту вже розгорнуто.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що війна з Іраном триватиме тижні, а не місяці, і наземна операція для цього не знадобиться. Про це Рубіо заявив після зустрічі з міністрами G7, повідомляє Reuters, передає УНН

Деталі

Як заявив Рубіо, Вашингтон "виконує або випереджає графік у цій операції, і очікує завершити її у відповідний час тут – за тижні, а не місяці".

Він додав, що хоча США можуть досягти своїх цілей без наземних військ, він визнав, що розгортає деякі з них у регіоні, "щоб надати президенту максимальну свободу дій та максимальну можливість коригувати непередбачувані обставини, якщо вони виникнуть".

Видання нагадує, що американці вже направили до Близького Сходу тисячі морських піхотинців. Очікується також, що Пентагон розгорне тисячі елітних повітряно-десантних солдатів.

"Розгортання військ викликало занепокоєння, що війна, яку США та Ізраїль розпочали 28 лютого авіаударами, в результаті яких загинули верховний лідер Ірану та інші високопосадовці, може перетворитися на тривалу наземну битву", - додає видання. 

Рубіо обговорив з міністрами закордонних справ G7 можливість того, що Іран, навіть після закінчення конфлікту, може спробувати запровадити мито за перевезення вантажів через Ормузьку протоку. Рубіо сказав, що європейські та азійські країни, які отримують вигоду від торгівлі цим водним шляхом, повинні зробити свій внесок у зусилля щодо забезпечення вільного проходу через протоку, применшуючи залежність США від цієї торгівлі.

Нагадаємо 

Державний секретар США Марко Рубіо та його колеги з G7 обмінялися словесними "шпильками" щодо воєн в Ірані та Україні, ставлячи під сумнів те, що Європа підкориться вимозі президента США Дональда Трампа про військову допомогу в Перській затоці.

Павло Башинський

