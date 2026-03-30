Война с Ираном бьет не только по нефти – под угрозой оказался ключевой элемент для производства дронов

Война вокруг Ирана уже ударила не только по мировому рынку нефти и газа. Из-за фактической блокировки Ормузского пролива под угрозой оказались и поставки серы – критически важного компонента для современной промышленности и оборонного производства.

Именно через этот маршрут проходило около 41% мирового экспорта серы, и это может оказаться не менее болезненным ударом, чем проблемы с нефтью.

Серная кислота, которую производят из серы, является ключевой для очистки меди, кобальта, никеля и других металлов, без которых невозможно изготовление электродвигателей, печатных плат, микроэлектроники и литий-ионных батарей.

А это уже прямой удар по производству дронов, систем связи, электроники и фактически всего современного вооружения. Для Украины это особенно чувствительно, потому что именно массовое и относительно дешевое производство беспилотников напрямую зависит от доступности таких компонентов.

Главная проблема в том, что серу почти никто не производит отдельно – она является побочным продуктом нефтегазовой и металлургической промышленности. То есть быстро нарастить ее производство просто невозможно.

На этом фоне цены на серу уже выросли на 30–50% с начала ударов по Ирану. И если война затянется, мир может очень быстро столкнуться с дефицитом, который ударит не только по гражданской экономике, но и по темпам производства оружия.

