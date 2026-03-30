Війна з Іраном б’є не лише по нафті – під загрозою опинився ключовий елемент для виробництва дронів

Війна навколо Ірану вже вдарила не лише по світовому ринку нафти й газу. Через фактичне блокування Ормузької протоки під загрозою опинилися й поставки сірки – критично важливого компонента для сучасної промисловості та оборонного виробництва. Про це йдеться у матеріалі Defense Express, пише УНН.

Саме через цей маршрут проходило близько 41% світового експорту сірки, і це може виявитися не менш болючим ударом, ніж проблеми з нафтою.

Сірчана кислота, яку виробляють із сірки, є ключовою для очищення міді, кобальту, нікелю та інших металів, без яких неможливе виготовлення електродвигунів, друкованих плат, мікроелектроніки та літій-іонних батарей.

А це вже прямий удар по виробництву дронів, систем зв’язку, електроніки та фактично всього сучасного озброєння. Для України це особливо чутливо, бо саме масове й відносно дешеве виробництво безпілотників напряму залежить від доступності таких компонентів.

Дефіцит може вдарити раптово і дуже боляче

Головна проблема в тому, що сірку майже ніхто не виробляє окремо – вона є побічним продуктом нафтогазової та металургійної промисловості. Тобто швидко наростити її виробництво просто неможливо.

На цьому тлі ціни на сірку вже зросли на 30–50% від початку ударів по Ірану. І якщо війна затягнеться, світ може дуже швидко зіткнутися з дефіцитом, який вдарить не лише по цивільній економіці, а й по темпах виробництва зброї.

