Війна з Іраном б’є не лише по нафті – під загрозою опинився ключовий елемент для виробництва дронів

29 березня, 13:23 • 12799 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 23884 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 23658 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 37365 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 33836 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 48921 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 42022 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 35484 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 33982 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29281 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Популярнi новини
Україна готова вести мирні перемовини будь-де, крім росії й білорусі - Зеленський29 березня, 14:48 • 11419 перегляди
Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі 29 березня, 15:08 • 11127 перегляди
Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров29 березня, 15:35 • 12626 перегляди
Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього29 березня, 15:58 • 11079 перегляди
ОАЕ наполягають на компенсації Іраном руйнувань у країні через удари29 березня, 16:23 • 9034 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 27220 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 37365 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 39231 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 53128 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 47131 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 20147 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 20495 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 21906 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 26155 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 29734 перегляди
Війна з Іраном б’є не лише по нафті – під загрозою опинився ключовий елемент для виробництва дронів

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Через війну в Ірані під загрозою опинилося 41% світового експорту сірки. Це зупиняє випуск мікросхем та акумуляторів для сучасного озброєння і БПЛА.

Війна навколо Ірану вже вдарила не лише по світовому ринку нафти й газу. Через фактичне блокування Ормузької протоки під загрозою опинилися й поставки сірки – критично важливого компонента для сучасної промисловості та оборонного виробництва. Про це йдеться у матеріалі Defense Express, пише УНН.

Деталі

Саме через цей маршрут проходило близько 41% світового експорту сірки, і це може виявитися не менш болючим ударом, ніж проблеми з нафтою.

Сірчана кислота, яку виробляють із сірки, є ключовою для очищення міді, кобальту, нікелю та інших металів, без яких неможливе виготовлення електродвигунів, друкованих плат, мікроелектроніки та літій-іонних батарей.

Ізраїль ліквідував командувача ВМС КВІР Тансірі, який очолював зусилля з блокування Ормузької протоки26.03.26, 19:17 • 6490 переглядiв

А це вже прямий удар по виробництву дронів, систем зв’язку, електроніки та фактично всього сучасного озброєння. Для України це особливо чутливо, бо саме масове й відносно дешеве виробництво безпілотників напряму залежить від доступності таких компонентів.

Дефіцит може вдарити раптово і дуже боляче

Головна проблема в тому, що сірку майже ніхто не виробляє окремо – вона є побічним продуктом нафтогазової та металургійної промисловості. Тобто швидко наростити її виробництво просто неможливо.

На цьому тлі ціни на сірку вже зросли на 30–50% від початку ударів по Ірану. І якщо війна затягнеться, світ може дуже швидко зіткнутися з дефіцитом, який вдарить не лише по цивільній економіці, а й по темпах виробництва зброї.

Іран дозволив 20 пакистанським кораблям пройти через Ормузьку протоку28.03.26, 23:31 • 7540 переглядiв

Степан Гафтко

