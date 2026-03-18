Война на Ближнем Востоке заставила Африку искать новое топливо – поставки под угрозой

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

Война в Иране заблокировала поставки 600 тысяч баррелей нефти ежедневно. Страны Африки исчерпывают резервы и пытаются найти альтернативные источники топлива.

Африканские страны срочно ищут альтернативные источники топлива из-за перебоев поставок с Ближнего Востока. Война в Иране и ограничения движения через Ормузский пролив поставили под риск около 600 тысяч баррелей нефтепродуктов ежедневно. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Многие экономики уже несколько недель работают на резервных запасах. Правительства пытаются договориться о новых контрактах, но сталкиваются с конкуренцией со стороны более богатых стран.

Зависимость от импорта стала критической

Больше всего пострадали Восточная и Южная Африка, где до 75% импорта топлива поступает с Ближнего Востока. Некоторые страны, такие как Кения, полностью зависят от импорта и имеют запасы лишь на несколько недель.

В Южной Африке ситуацию усложняет сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, что усиливает зависимость от внешних поставок.

Цены растут, правительства вводят ограничения

Из-за дефицита и логистических проблем поставщики уже начали нормировать продажи топлива. В некоторых странах власти призывают население экономить ресурсы, чтобы избежать кризиса.

В то же время эксперты предупреждают, что регулируемые цены могут скрывать будущие проблемы с доступностью топлива.

Единственным исключением частично остается Нигерия, которая благодаря новому нефтеперерабатывающему заводу имеет резерв и даже потенциал для экспорта.

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Bloomberg L.P.
Нигерия
Кения
Африка
Иран