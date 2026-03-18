Війна на Близькому Сході змусила Африку шукати нове паливо – постачання під загрозою

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Війна в Ірані заблокувала постачання 600 тисяч барелів нафти щодня. Країни Африки вичерпують резерви та намагаються знайти альтернативні джерела палива.

Африканські країни терміново шукають альтернативні джерела палива через перебої постачання з Близького Сходу. Війна в Ірані та обмеження руху через Ормузьку протоку поставили під ризик близько 600 тисяч барелів нафтопродуктів щодня. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Багато економік уже кілька тижнів працюють на резервних запасах. Уряди намагаються домовитися про нові контракти, але стикаються з конкуренцією з боку багатших країн.

Залежність від імпорту стала критичною

Найбільше постраждали Східна та Південна Африка, де до 75% імпорту палива надходить із Близького Сходу. Деякі країни, як-от Кенія, повністю залежать від імпорту і мають запаси лише на кілька тижнів.

У Південній Африці ситуацію ускладнює скорочення нафтопереробних потужностей, що підсилює залежність від зовнішніх поставок.

Ціни ростуть, уряди вводять обмеження

Через дефіцит і логістичні проблеми постачальники вже почали нормувати продажі палива. У деяких країнах влада закликає населення економити ресурси, щоб уникнути кризи.

Водночас експерти попереджають, що регульовані ціни можуть приховувати майбутні проблеми з доступністю пального.

Єдиним винятком частково залишається Нігерія, яка завдяки новому нафтопереробному заводу має резерв і навіть потенціал для експорту.

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Bloomberg
Нігерія
Кенія
Африка
Іран