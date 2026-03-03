$43.230.13
15:45 • 1986 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
13:15 • 10836 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 17696 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
12:11 • 16281 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
11:55 • 16950 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 21321 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 32726 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
2 марта, 16:02 • 104680 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
2 марта, 15:45 • 84920 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60905 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Эксклюзив
Военнослужащие получают 100 тыс. гривен во время лечения после ранения - Минобороны

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Военнослужащие, получившие травмы на войне, продолжают получать денежное довольствие и 100 000 гривен на время лечения. Продолжительность выплат зависит от тяжести травмы и заключений ВВК.

Военнослужащие получают 100 тыс. гривен во время лечения после ранения - Минобороны
Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие, получившие травмы (ранения, контузии, увечья) во время защиты Украины от российской агрессии, продолжают получать денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в 100 000 гривен на время лечения и реабилитации. При этом суммы и продолжительность выплат зависят от времени пребывания в больнице, тяжести травмы и выводов ВВК, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Во время лечения после ранения, полученного в бою, за военнослужащим сохраняется основное денежное довольствие по последней должности и назначается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

Эти средства начисляются за все время стационарного лечения - как в Украине, так и за границей, включая периоды перемещения между медицинскими учреждениями. Эти выплаты сохраняются и во время отпуска для лечения, но только при условии, что военно-врачебная комиссия (ВВК) в своем заключении признает ранение тяжелым. Если травма не тяжелая, начисление дополнительного вознаграждения (100 000 гривен) после выписки из стационара прекращается - отметили в Минобороны.

Основным основанием для осуществления выплат является Справка об обстоятельствах травмы. Ее выдает командир части с обязательной отметкой, что ранение связано с защитой Родины.

Однако если лечение бойца длится непрерывно дольше четырех месяцев, для сохранения выплат требуется заключение ВВК о необходимости длительного лечения. В таких случаях, на основании заключения и соответствующего приказа командира финансовая поддержка продолжается (в общей сложности до 12 месяцев подряд).

Также помимо ежемесячных выплат во время лечения, раненые защитники имеют право на дополнительную поддержку.

Напомним

Министерство обороны Украины разъяснило, как военные могут самостоятельно определять получателей денежного довольствия в случае плена или исчезновения. Это возможно через личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Украина