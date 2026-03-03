Военнослужащие получают 100 тыс. гривен во время лечения после ранения - Минобороны

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие, получившие травмы (ранения, контузии, увечья) во время защиты Украины от российской агрессии, продолжают получать денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в 100 000 гривен на время лечения и реабилитации. При этом суммы и продолжительность выплат зависят от времени пребывания в больнице, тяжести травмы и выводов ВВК, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Во время лечения после ранения, полученного в бою, за военнослужащим сохраняется основное денежное довольствие по последней должности и назначается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

Эти средства начисляются за все время стационарного лечения - как в Украине, так и за границей, включая периоды перемещения между медицинскими учреждениями. Эти выплаты сохраняются и во время отпуска для лечения, но только при условии, что военно-врачебная комиссия (ВВК) в своем заключении признает ранение тяжелым. Если травма не тяжелая, начисление дополнительного вознаграждения (100 000 гривен) после выписки из стационара прекращается - отметили в Минобороны.

Основным основанием для осуществления выплат является Справка об обстоятельствах травмы. Ее выдает командир части с обязательной отметкой, что ранение связано с защитой Родины.

Однако если лечение бойца длится непрерывно дольше четырех месяцев, для сохранения выплат требуется заключение ВВК о необходимости длительного лечения. В таких случаях, на основании заключения и соответствующего приказа командира финансовая поддержка продолжается (в общей сложности до 12 месяцев подряд).

Также помимо ежемесячных выплат во время лечения, раненые защитники имеют право на дополнительную поддержку.

Напомним

Министерство обороны Украины разъяснило, как военные могут самостоятельно определять получателей денежного довольствия в случае плена или исчезновения. Это возможно через личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом.