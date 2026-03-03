$43.230.13
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
13:15 • 10812 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 17672 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
12:11 • 16263 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
11:55 • 16933 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 21313 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32720 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 104665 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
2 березня, 15:45 • 84916 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60902 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Військовослужбовці отримують 100 тис. гривень під час лікування після поранення - Міноборони

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Військовослужбовці, які отримали травми на війні, продовжують отримувати грошове забезпечення та 100 000 гривень на час лікування. Тривалість виплат залежить від тяжкості травми та висновків ВЛК.

Військовослужбовці отримують 100 тис. гривень під час лікування після поранення - Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Військовослужбовці, які зазнали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту України від російської агресії, продовжують отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду в 100 000 гривень на час лікування й реабілітації. При цьому суми та тривалість виплат залежать від часу перебування в лікарні, тяжкості травми та висновків ВЛК, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Під час лікування після поранення, отриманого в бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень.

Ці кошти нараховуються за весь час стаціонарного лікування - як в Україні, так і за кордоном, включаючи періоди переміщення між медичними закладами. Ці виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що військово-лікарська комісія (ВЛК) у своєму висновку визнає поранення тяжким. Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди (100 000 гривень) після виписки зі стаціонару припиняється - зазначили в Міноборони.

Основною підставою для здійснення виплат є Довідка про обставини травми. Її видає командир частини із обов’язковою позначкою, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини.

Однак якщо лікування бійця триває безперервно довше, ніж чотири місяці, для збереження виплат потрібен висновок ВЛК про необхідність тривалого лікування. У таких випадках, на підставі висновку та відповідного наказу командира фінансова підтримка продовжується (загалом до 12 місяців поспіль).

Також крім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку.

Нагадаємо

Міністерство оборони України роз'яснило, як військові можуть самостійно визначати отримувачів грошового забезпечення у разі полону чи зникнення. Це можливо через особисте розпорядження, що засвідчується командиром або нотаріусом.

Євген Устименко

