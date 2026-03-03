Військовослужбовці отримують 100 тис. гривень під час лікування після поранення - Міноборони

Фото: Міністерство оборони України

Військовослужбовці, які зазнали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту України від російської агресії, продовжують отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду в 100 000 гривень на час лікування й реабілітації. При цьому суми та тривалість виплат залежать від часу перебування в лікарні, тяжкості травми та висновків ВЛК, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Під час лікування після поранення, отриманого в бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень.

Ці кошти нараховуються за весь час стаціонарного лікування - як в Україні, так і за кордоном, включаючи періоди переміщення між медичними закладами. Ці виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що військово-лікарська комісія (ВЛК) у своєму висновку визнає поранення тяжким. Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди (100 000 гривень) після виписки зі стаціонару припиняється - зазначили в Міноборони.

Основною підставою для здійснення виплат є Довідка про обставини травми. Її видає командир частини із обов’язковою позначкою, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини.

Однак якщо лікування бійця триває безперервно довше, ніж чотири місяці, для збереження виплат потрібен висновок ВЛК про необхідність тривалого лікування. У таких випадках, на підставі висновку та відповідного наказу командира фінансова підтримка продовжується (загалом до 12 місяців поспіль).

Також крім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку.

Нагадаємо

