Военнослужащего будут судить за продажу авто, которые волонтеры передали на нужды ВСУ
Киев • УНН
Военный планировал незаконно продать три автомобиля, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины, за 13 600 долларов США, но был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований во время получения денег от покупателя.
Военного, который хотел продать три автомобиля, завезенные из-за границы для нужд Вооруженных сил Украины, будут судить за незаконное использование гуманитарной помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГБР.
Детали
По данным следствия, один из благотворительных фондов получил из-за границы три автомобиля с целью их дальнейшей передачи для нужд Вооруженных Сил Украины.
Фигурант получил автомобили якобы для дальнейшей передачи своему подразделению, однако сразу опубликовал объявление об их продаже через онлайн-площадку. За три машины он планировал получить 13,6 тыс. долларов США.
В феврале 2024 года работники ГБР задержали военнослужащего во время получения им за соответствующие транспортные средства 13,6 тыс. долларов США от покупателя.
Военнослужащий обвиняется в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)
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