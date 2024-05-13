Військовослужбовця судитимуть за продаж авто, які волонтери передали на потреби ЗСУ
Київ • УНН
Військовий планував незаконно продати три автомобілі, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога для Збройних сил України, за 13 600 доларів США, але був затриманий співробітниками Державного бюро розслідувань під час отримання грошей від покупця.
Військового, який хотів продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України, судитимуть за незаконне використання гуманітарної допомоги. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДБР.
Деталі
За даними слідства, один з благодійних фондів отримав з-за кордону три автомобілі з метою їх подальшої передачі для потреб Збройних Сил України.
Фігурант отримав автомобілі нібито для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він планував отримати 13,6 тис. доларів США.
У лютому 2024 року працівники ДБР затримали військовослужбовця під час отримання ним за відповідні транспортні засоби 13,6 тис. доларів США від покупця.
Військовослужбовець обвинувачується у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України)
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