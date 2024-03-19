Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен
Киев • УНН
В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.
Столичные правоохранители задержали двух мошенников, которые под видом "военных" обманом завладели благотворительной помощью для Вооруженных сил Украины. об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, пишет УНН.
Детали
Правоохранители отмечают, что не имея никакого отношения к ВСУ, фигуранты от имени воинских частей присылали благотворительным фондам и волонтерским организациям письма с просьбой оказать гуманитарную помощь.
Мошенничество разоблачили, когда представители благотворительного фонда связались с одной из воинских частей, чтобы подтвердить факт получения помощи, однако военные сообщили, что никаких писем в фонд не писали и помощи не получали.
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В настоящее время установлена причастность подозреваемых к семи эпизодам мошенничества на общую сумму около 1,7 миллиона гривен.
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям столицы в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины
Дополнение
Следователи выяснили, что представители благотворительных фондов связывались с мошенниками по указанным ими номерам телефонов и договаривались оказать необходимую помощь.
В дальнейшем фигуранты под видом представителей воинских частей, в военной форме, с печатями якобы этих частей получали от представителей фондов тактическое орудие, медицинское оборудование и аптечки, которые реализовывали по своему усмотрению.
При этом оформляли акт приема/передачи помощи. В качестве доказательства оказания помощи от фонда воинской части мошенники даже соглашались сделать совместное фото.
Во время обысков у подозреваемых изъяли около полумиллиона гривен, мобильные телефоны, компьютерную технику, поддельные документы и печати воинских частей, гуманитарную помощь, военную форму и другие вещественные доказательства.
Напомним
Полиция разоблачила мошенническую группу, которая под видом помощи детям с инвалидностью обманула граждан на более 12 миллионов гривен.
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