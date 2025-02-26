Военнообязанный из Калуша обвинил военных в избиении: экспертиза не подтвердила травм

В сети активно распространяется видео, на котором военнообязанный мужчина утверждает, что его избили военнослужащие во время проверки военно-учетных документов. Он добавляет, что военные находились в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, это является ложью. Об этом сообщает Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки, пишет УНН.

Детали

В социальных сетях активно распространяется видео, где военнообязанный Андрей Т. рассказывает, что военнослужащие РТЦК во время проверки военно-учетных документов его избили. Добавляя, что военные были в состоянии алкогольного опьянения, что является откровенной клеветой и ложью

Что на самом деле случилось?

По официальной информации, 24 февраля 2025 года около 19:00 группа мобильного оповещения Калушского РТЦК и СП остановила мужчину 1997 года рождения, в селе Ровеня для проверки документов. Выяснилось, что еще 10 октября 2024 года он получил направление на ВВК, но не выполнил требование, нарушив правила воинского учета.

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Мужчине предложили проехать во 2 отдел Калушского РТЦК и СП для уточнения учетных данных. Зато Андрей Т. начал угрожать публичной оглаской в социальных сетях, заявляя, что является известным блогером с большой аудиторией подписчиков. Подобное поведение указывает на сознательное уклонение от мобилизационных обязанностей и попытки использовать медийную активность, как средство избежания ответственности

По информации, работники РТЦК физическую силу к мужчине не применяли, а его личные вещи, в частности мобильный телефон, не изымали. Именно на свое мобильное устройство он и записал видео, в котором обвинил военнослужащих в неправомерных действиях.

К месту пребывания Андрея Т. была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила его в больницу. По заключению медиков, никакого сотрясения мозга или перелома носа, как он утверждал в видео, не зафиксировано. В дальнейшем военнообязанному будет проведена судебно-медицинская экспертиза