Військовозобов’язаний з Калуша звинуватив військових у побитті: експертиза не підтвердила травм

Мережею активно шириться відео, на якому військовозобов’язаний чоловік стверджує, що його побили військовослужбовці під час перевірки військово-облікових документів. Він додає, що військові перебували в стані алкогольного сп’яніння. Втім, це є брехнею. Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.

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У соціальних мережах активно шириться відео, де військовозобʼязаний Андрій Т. розповідає, що військовослужбовці РТЦК під час перевірки військово-облікових документів його побили. Додаючи, що військові були у стані алкогольного спʼяніння, що є відвертим наклепом та брехнею

Що насправді трапилося?

За офіційною інформацією, 24 лютого 2025 року близько 19:00 група мобільного оповіщення Калуського РТЦК та СП зупинила чоловіка 1997 року народження, у селі Рівня для перевірки документів. З’ясувалося, що ще 10 жовтня 2024 року він отримав направлення на ВЛК, але не виконав вимогу, порушивши правила військового обліку.

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Чоловікові запропонували проїхати до 2 відділу Калуського РТЦК та СП для уточнення облікових даних. Натомість Андрій Т. почав погрожувати публічним розголосом у соціальних мережах, заявляючи, що є відомим блогером із великою аудиторією підписників. Подібна поведінка вказує на свідоме ухилення від мобілізаційних обов’язків та намагання використати медійну активність, як засіб уникнення відповідальності

За інформацією, працівники РТЦК фізичну силу до чоловіка не застосовували, а його особисті речі, зокрема мобільний телефон, не вилучали. Саме на свій мобільний пристрій він і записав відео, в якому звинуватив військовослужбовців у неправомірних діях.

До місця перебування Андрія Т. було викликано швидку медичну допомогу, яка доставила його до лікарні. За висновками медиків, жодного струсу мозку чи перелому носа, як він стверджував у відео, не зафіксовано. Надалі військовозобов’язаному буде проведена судово-медична експертиза