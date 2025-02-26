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Військовозобов’язаний з Калуша звинуватив військових у побитті: експертиза не підтвердила травм

Київ  •  УНН

 • 21080 перегляди

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Чоловік, який ухилявся від проходження ВЛК, звинуватив військових у побитті та алкогольному сп'янінні. Медична експертиза не підтвердила заявлені ним травми, а військові спростували всі звинувачення.

Мережею активно шириться відео, на якому військовозобов’язаний чоловік стверджує, що його побили військовослужбовці під час перевірки військово-облікових документів. Він додає, що військові перебували в стані алкогольного сп’яніння. Втім, це є брехнею. Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.

Деталі

У соціальних мережах активно шириться відео, де військовозобʼязаний Андрій Т. розповідає, що військовослужбовці РТЦК під час перевірки військово-облікових документів його побили. Додаючи, що військові були у стані алкогольного спʼяніння, що є відвертим наклепом та брехнею

- йдеться у повідомленні.

Що насправді трапилося?

За офіційною інформацією, 24 лютого 2025 року близько 19:00 група мобільного оповіщення Калуського РТЦК та СП зупинила чоловіка 1997 року народження, у селі Рівня для перевірки документів. З’ясувалося, що ще 10 жовтня 2024 року він отримав направлення на ВЛК, але не виконав вимогу, порушивши правила військового обліку.

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Чоловікові запропонували проїхати до 2 відділу Калуського РТЦК та СП для уточнення облікових даних. Натомість Андрій Т. почав погрожувати публічним розголосом у соціальних мережах, заявляючи, що є відомим блогером із великою аудиторією підписників. Подібна поведінка вказує на свідоме ухилення від мобілізаційних обов’язків та намагання використати медійну активність, як засіб уникнення відповідальності

— йдеться у дописі.

За інформацією, працівники РТЦК фізичну силу до чоловіка не застосовували, а його особисті речі, зокрема мобільний телефон, не вилучали. Саме на свій мобільний пристрій він і записав відео, в якому звинуватив військовослужбовців у неправомірних діях.

До місця перебування Андрія Т. було викликано швидку медичну допомогу, яка доставила його до лікарні. За висновками медиків, жодного струсу мозку чи перелому носа, як він стверджував у відео, не зафіксовано. Надалі військовозобов’язаному буде проведена судово-медична експертиза

— йдеться у дописі.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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