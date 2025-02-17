На Львівщині двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію
Київ • УНН
Двоє невідомих напали з гострим предметом на військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із військовозобов'язаних втік після нападу та перебуває у розшуку.
Двоє невідомих місті Жовква, що на Львівщині, напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Військовому завдали різані рани невідомим гострим предметом. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає УНН.
Сьогодні, у місті Жовква, близько 11:30, військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом
У ТЦК зазначили, що ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку.
За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.
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