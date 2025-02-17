На Львівщині двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію

Двоє невідомих місті Жовква, що на Львівщині, напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Військовому завдали різані рани невідомим гострим предметом. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Сьогодні, у місті Жовква, близько 11:30, військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом