На Львовщине двое неизвестных напали на военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию

Двое неизвестных городе Жовква, что на Львовщине, напали на военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Военному нанесли резаные раны неизвестным острым предметом. Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Сегодня, в городе Жовква, около 11:30, военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская, в 11:45, на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что вероятная причина нападения - попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин сбежал. Сейчас он находится в розыске.

По данному факту уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Параллельно продолжается служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.

Напомним

53-летний житель села Губкив сообщил о заминировании Березновского ТЦК из-за недовольства действиями работников. Полиция и спецслужбы проверили здание, взрывчатки не обнаружили, а злоумышленника задержали.