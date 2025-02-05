Военный о ситуации в Часовом Яру: враг массово штурмует

В Часовом Яру Донецкой области россия забрасывает вражеские группы большим количеством на БМД для штурмов. Оккупанты используют технику, артиллерийские боеприпасы и авиацию.

Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 ОМБр имени Короля Даниила Иван Петричак в эфире телемарафона, передает УНН.

Тактика противника сейчас смешанная. Если раньше мы рассказывали, что противник малыми группами заходит и идет к позициям наших километры и километры, то сейчас противник явно хочет сэкономить себе время и забрасывает вражеские группы большим количеством БМД. Тактика противника остается на массовость людей, которых он подвозит на броне. Эта пехота рассредотачивается, недобитая пехота потом перегруппировывается и из подвалов мы воюем в застройке. Из кустов, лесов они пытаются объединяться, возобновлять свои силы в группах и штурмовать

Петричак прокомментировал чем обусловлено медленное, но продвижение россиян в застройке.

Очень много противника. Противник массово штурмует, и техника, и артиллерийские боеприпасы, авиация - это их метод выжженной земли. Противник, когда не может пройти пехотой, он уничтожает возможные районы, там где работают украинские военные. После этого противник повторяет свои штурмы большим количеством пехоты