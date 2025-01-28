У міській забудові Часового Яру і Торецька йдуть важкі бої - ОСУВ "Хортиця"

У Часовому Яру та Торецьку точаться запеклі бої в міській забудові. По укріпленнях ЗСУ ворог здійснив майже 140 артилерійських обстрілів у Часовому Яру та понад 80 – у Торецьку.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця", пише УНН.

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За підтримки артилерії противник продовжує штурмувати наші позиції на Краматорському та Торецькому напрямках. Тривають важкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. По нашим укріпленням в Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів, а в Торецьку – більше 80 - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі Білої Гори противник спробував атакувати за підтримки бронетехніки. Втім, завдяки ефективному застосуванню безпілотників, українські військові знищили один танк і БМП ворога, ще один танк і дві бойові броньовані машини отримали пошкодження.

У напрямку Щербинівки окупанти використовували автотехніку для доставки особового складу. Колону з п’яти автівок українські військові знищили на підході до рубежу висування.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що російські війська продовжують атакувати Торецьк на Донеччині, але не досягли успіху у витісненні ЗСУ. Найактивніші бої відбуваються на Покровському напрямку, де противник постійно ротує війська.