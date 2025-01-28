В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

ukenru
Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
07:16 • 62524 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 117779 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 159265 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 133500 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 131452 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 125472 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 116515 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 113324 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 107684 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127786 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики

Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики

28 января, 00:12 • 95906 просмотра
Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий

Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий

28 января, 00:39 • 39441 просмотра
В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

28 января, 02:50 • 100591 просмотра
ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

28 января, 03:31 • 83553 просмотра
Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

28 января, 03:46 • 62364 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 159265 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 227081 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 326988 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 327004 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 291403 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 27737 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 104842 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 105882 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 115164 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 111394 просмотра
Актуальное
В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

Киев  •  УНН

 • 12498 просмотра

Read in English

В городской застройке Часового Яра и Торецка продолжаются тяжелые бои. Враг совершил 140 артобстрелов по Часовому Яру и более 80 по Торецку, также потерял технику возле Белой Горы.

В Часовом Яру и Торецке идут ожесточенные бои в городской застройке. По укреплениям ВСУ враг совершил почти 140 артиллерийских обстрелов в Часовом Яру и более 80 - в Торецке.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица», пишет УНН.

Детали 

При поддержке артиллерии противник продолжает штурмовать наши позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка. По нашим укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, а в Торецке - более 80

- говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе Белой Горы противник попытался атаковать при поддержке бронетехники. Впрочем, благодаря эффективному применению беспилотников, украинские военные уничтожили один танк и БМП врага, еще один танк и две боевые бронированные машины получили повреждения.

В направлении Щербиновки оккупанты использовали автотехнику для доставки личного состава. Колонну из пяти автомобилей украинские военные уничтожили на подходе к рубежу выдвижения.

Напомним 

Ранее УНН уже писал, что российские войска продолжают атаковать Торецк в Донецкой области, но не достигли успеха в вытеснении ВСУ. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где противник постоянно ротирует войска.   

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
toretskТорецк
chasiv-yarЧасов Яр
kramatorskКраматорск
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы