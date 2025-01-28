В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»
Киев • УНН
В городской застройке Часового Яра и Торецка продолжаются тяжелые бои. Враг совершил 140 артобстрелов по Часовому Яру и более 80 по Торецку, также потерял технику возле Белой Горы.
В Часовом Яру и Торецке идут ожесточенные бои в городской застройке. По укреплениям ВСУ враг совершил почти 140 артиллерийских обстрелов в Часовом Яру и более 80 - в Торецке.
Об этом сообщает ОСУВ «Хортица», пишет УНН.
Детали
При поддержке артиллерии противник продолжает штурмовать наши позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка. По нашим укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, а в Торецке - более 80
Как отмечается, в районе Белой Горы противник попытался атаковать при поддержке бронетехники. Впрочем, благодаря эффективному применению беспилотников, украинские военные уничтожили один танк и БМП врага, еще один танк и две боевые бронированные машины получили повреждения.
В направлении Щербиновки оккупанты использовали автотехнику для доставки личного состава. Колонну из пяти автомобилей украинские военные уничтожили на подходе к рубежу выдвижения.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что российские войска продолжают атаковать Торецк в Донецкой области, но не достигли успеха в вытеснении ВСУ. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где противник постоянно ротирует войска.