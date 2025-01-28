В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

В Часовом Яру и Торецке идут ожесточенные бои в городской застройке. По укреплениям ВСУ враг совершил почти 140 артиллерийских обстрелов в Часовом Яру и более 80 - в Торецке.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица», пишет УНН.

Детали

При поддержке артиллерии противник продолжает штурмовать наши позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка. По нашим укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, а в Торецке - более 80