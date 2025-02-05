Військовий про ситуацію в Часовому Яру: ворог масово штурмує

В Часовому Яру на Донеччині росія закидає ворожі групи великою кількістю на БМД для штурмів. Окупанти використовують техніку, артилерійські боєприпаси й авіацію.

Про це повідомив представник пресслужби 24 ОМБр імені Короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Тактика противника наразі змішана. Якщо раніше ми розповідали, що противник малими групами заходить та йде до позицій наших кілометри й кілометри, то зараз противник вочевидь хоче зекономити собі час й закидає ворожі групи великою кількістю БМД. Тактика противника залишається на масовість людей, яких він підвозить на броні. Ця піхота розосереджується, недобита піхота потім перегруповується і з підвалів ми воюємо в забудові. З кущів, лісів вони намагаються об’єднуватися, поновлювати свої сили в групах й штурмувати