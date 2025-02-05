Військовий про ситуацію в Часовому Яру: ворог масово штурмує
Київ • УНН
Представник 24 ОМБр повідомив про зміну тактики ворога в Часовому Яру. Окупанти масово використовують БМД для штурмів, а також застосовують артилерію та авіацію.
В Часовому Яру на Донеччині росія закидає ворожі групи великою кількістю на БМД для штурмів. Окупанти використовують техніку, артилерійські боєприпаси й авіацію.
Про це повідомив представник пресслужби 24 ОМБр імені Короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону, передає УНН.
Тактика противника наразі змішана. Якщо раніше ми розповідали, що противник малими групами заходить та йде до позицій наших кілометри й кілометри, то зараз противник вочевидь хоче зекономити собі час й закидає ворожі групи великою кількістю БМД. Тактика противника залишається на масовість людей, яких він підвозить на броні. Ця піхота розосереджується, недобита піхота потім перегруповується і з підвалів ми воюємо в забудові. З кущів, лісів вони намагаються об’єднуватися, поновлювати свої сили в групах й штурмувати
Петричак прокоментував чим зумовлене повільне, але просування росіян у забудові.
Дуже багато противника. Противник масово штурмує, й техніка, й артилерійські боєприпаси, авіація – це їх метод випаленої землі. Противник, коли не може пройти піхотою, він знищує можливі райони, там де працюють українські військові. Після цього противник повторює свої штурми великою кількістю піхоти
Доповнення
В кінці січня в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що у Часовому Яру та Торецьку точаться запеклі бої в міській забудові.
2 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що окупанти зав’язли в міських боях у Часовому Ярі, Торецьку.