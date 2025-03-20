"Коалиция желающих": Стармер заявил, что военные планы должны быть готовы, если мирное соглашение в Украине будет достигнуто

Разрабатываются военные планы на случай достижения соглашения о прекращении боевых действий в Украине, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер Sky News, пишет УНН.

Детали

В разговоре со Sky News Стармер сказал, что сегодня началось планирование так называемой "коалиции желающих", в которую, как полагают, входят около 30 стран.

"Эти планы сосредоточены на обеспечении безопасности неба, морей, безопасности границ сохраненных и безопасных в Украине", - отметил Стармер.

"Мы работаем в темпе, потому что не знаем, будет ли соглашение - я, безусловно, надеюсь, что оно будет", - сказал премьер Британии.

Он добавил, что если соглашение будет достигнуто, важно, "чтобы мы могли немедленно отреагировать".

"Поэтому мы сегодня делаем эту работу", - сказал он.

Дополнение

Ранее сегодня министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что они хотят, чтобы коалиция была "надежной силой", которая позволит Украине "наслаждаться длительным миром" и "восстановиться и перевооружиться".

"[владимир] путин не остановится, если он победит в Украине. Если он подчинит всю Украину - это его план и был на протяжении многих лет - он просто перевооружится и будет искать, где еще он может распространить свое влияние и свое господство", - сказал он в эфире BBC.

"Это не в наших интересах как страны, точно не в интересах наших европейских друзей", - отметил Поллард.

Поллард сказал, что обеспечение мира в Украине может означать "некоторые ботинки на земле", но силы также "будут иметь сильную сторону воздушных и морских сил".

Как пишет The Telegraph, Поллард также заявил, что у Великобритании сейчас есть военные ресурсы и силы, чтобы играть свою роль в миротворческих силах в Украине.

Военные эксперты сомневаются, достаточно ли у Британии войск и оборудования для поддержки большого развертывания на континенте, отмечает издание.

Но Люк Поллард сказал, что Великобритания сможет ответить на вызов.

Отвечая на вопрос, будет ли у страны достаточно сил, чтобы действовать сегодня, он сказал BBC: "Да. Если об этом попросят, храбрые мужчины и женщины наших вооруженных сил смогут это сделать".

Он не стал уточнять, сколько британских войск может быть направлено в Украину в составе международных миротворческих сил.

"Никому, кроме путина, не выгодно, чтобы мы очерчивали структуру наших сил", - сказал он.

В четверг Великобритания проводит закрытую встречу высокопоставленных военных руководителей "коалиции желающих", на фоне того, как они разрабатывают планы предлагаемых миротворческих сил для Украины.

Зеленский о военном контингенте: пока есть разное видение