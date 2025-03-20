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"Коаліція охочих": Стармер заявив, що військові плани мають бути готові, якщо мирна угода в Україні буде досягнута

Київ • УНН

 • 17082 перегляди

Кір Стармер повідомив про розробку військових планів з 30 країн для забезпечення безпеки неба, морів і кордонів України у випадку досягнення угоди про припинення вогню.

"Коаліція охочих": Стармер заявив, що військові плани мають бути готові, якщо мирна угода в Україні буде досягнута

Розробляються військові плани на випадок досягнення угоди щодо припинення бойових дій в Україні, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер Sky News, пише УНН.

Деталі

У розмові з Sky News Стармер сказав, що сьогодні почалося планування так званої "коаліції охочих", до якої, як вважають, входять близько 30 країн.

"Ці плани зосереджені на забезпеченні безпеки неба, морів, безпеки кордонів збережених і безпечних в Україні", - зазначив Стармер.

"Ми працюємо в темпі, тому що не знаємо, чи буде угода - я, безперечно, сподіваюся, що вона буде", - сказав прем'єр Британії.

Він додав, що якщо угода буде досягнута, важливо, "щоб ми могли негайно відреагувати".

"Тому ми сьогодні робимо цю роботу", - сказав він.

Доповнення

Раніше сьогодні міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що вони хочуть, щоб коаліція була "надійною силою", яка дозволить Україні "насолоджуватися тривалим миром" і "відновитися та переозброїтися".

"[володимир] путін не зупиниться, якщо він переможе в Україні. Якщо він підпорядкує всю Україну - це його план і був протягом багатьох років - він просто переозброїться і шукатиме, де ще він може поширити свій вплив і своє панування", - сказав він в ефірі BBC.

"Це не в наших інтересах як країни, точно не в інтересах наших європейських друзів", - зазначив Поллард.

Поллард сказав, що забезпечення миру в Україні може означати "деяких черевиків на землі", але сили також "матимуть сильну сторону повітряних і морських сил".

Як пише The Telegraph, Поллард також заявив, що Велика Британія наразі має військові ресурси та сили, щоб відігравати свою роль у миротворчих силах в Україні.

Військові експерти сумніваються, чи Британія має достатньо військ і обладнання для підтримки великого розгортання на континенті, зазначає видання.

Але Люк Поллард сказав, що Велика Британія зможе відповісти на виклик.

Відповідаючи на запитання, чи буде у країни достатньо сил, щоб діяти сьогодні, він сказав BBC: "Так. Якщо про це попросять, хоробрі чоловіки та жінки наших збройних сил зможуть це зробити".

Він не став уточнювати, скільки британських військ може буде направлено в Україну у складі міжнародних миротворчих сил.

"Нікому, крім путіна, не вигідно, щоб ми окреслювали структуру наших сил", - сказав він.

У четвер Велика Британія проводить закриту зустріч високопоставлених військових керівників "коаліції охочих", на тлі того, як вони розробляють плани пропонованих миротворчих сил для України.

Зеленський про військовий контингент: наразі є різне бачення20.03.25, 11:38 • 11388 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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