Военная подготовка студентов-медиков, контракты 60+ и выплаты инструкторам: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал еще три военных закона - об обязательной военной подготовке для студентов-медиков и фармацевтов, о военном контракте для граждан в возрасте 60+, о дополнительных выплатах инструкторам, а также один - о восстановлении прав депортированных лиц, передает УНН.

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Все четыре закона возвращены с подписью от Президента Украины.

Подписанный закон предусматривает, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке проходят граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Учебные заведения независимо от собственности обязаны обеспечить прохождение военной подготовки студентами, получающими высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Также среди подписанных есть закон о выплате дополнительного ежемесячного вознаграждения в размере от 15 000 до 30 000 гривен лицам, занимающим должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях). Однако такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования и учреждений профессионального предвысшего военного образования.

Зеленский также подписал закон, который позволяет гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.

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Кроме того, Президент подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики.

Законопроектом предлагается признать принудительное переселение лиц украинского происхождения в 1944-1951 гг. с мест их постоянного проживания на территории Польской Народной Республики депортацией и осуществить возмещение морального и материального ущерба, социальных льгот для людей, пострадавших в результате депортации.

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