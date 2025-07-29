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Військова підготовка студентів-медиків, контракти 60+ та виплати інструкторам: Зеленський підписав низку законів

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав три військові закони, що стосуються обов'язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів, військових контрактів для громадян віком 60+ та додаткових виплат інструкторам. Також підписано закон щодо відновлення прав депортованих осіб.

Військова підготовка студентів-медиків, контракти 60+ та виплати інструкторам: Зеленський підписав низку законів

Президент України Володимир Зеленський підписав ще три військових закони - про обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів, щодо військового контракту для громадян віком 60+, щодо додаткових виплат інструкторам, а також один - щодо відновлення прав депортованих осіб, передає УНН.

Деталі

Усі чотири закони повернуті з підписом від Президента України.

Підписаний закон передбачає, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби проходять в обов’язковому порядку громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Заклади освіти незалежно від власності, зобов’язані забезпечити проходження військової підготовки студентами, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Також серед підписаних є закон щодо виплати додаткової щомісячної винагороди обсягом від 15 000 до 30 000 гривень, особам, які обіймають посади інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах). Проте така виплата не передбачена для інструкторсько-викладацького складу вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти.

Зеленський також підписав закон, який дозволяє громадянам віком 60 років і старше добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану.

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Окрім того, Президент підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки.

Законопроектом пропонується визнати примусове переселення осіб українського походження у 1944-1951 рр. з місць їх постійного проживання на території Польської Народної Республіки депортацією та здійснити відшкодування моральних та матеріальних збитків, соціальних пільг для людей, що постраждали внаслідок депортації.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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