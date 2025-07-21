Ніякої примусової мобілізації людей 60+ бути не може - нардеп

Ніякої примусової мобілізації людей, яким виповнилося 60 років бути в принципі не може. Контракт 60+ передбачає добровільну згоду. Про це повідомив нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає УНН.

Ніякої обов'язкової мобілізації громадян України яким вже виповнилося 60 років бути не може. 60 років означає, що людина знімається з військового обліку й перестає бути військовозобов'язаною. Тому лише за її добровільною згодою, лише на контрактній основі вона може продовжити службу, якщо цього буде потребувати ЗСУ, чи інші складові сектору безпеки та оборони. Ніякої примусової мобілізації бути в принципі не може - пояснив Веніславський.

Веніславський зазначив, що наразі у секторі оборони достатньо людей 60+, які виконують специфічні завдання.

Можу сказати, що ті події, про які писали, що Збройні сили України зробили це вперше в історії, окремі з таких подій відбувалися за участю фахівців віком 60+. Тому що це стосувалося радянського озброєння, яке можна використовувати, і яке досконало знають люди 60+, офіцери насамперед - сказав нардеп.

Доповнення

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком 60 років і старше добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану.

Відповідно до законопроєкту, у період дії воєнного стану, за наявності листа від командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи, віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади:

рядового, сержантського або старшинського складу;

молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Такі громадяни зможуть підписати контракт терміном на 1 рік, проте їм встановлюється випробування строком два місяці. Контракт може бути перерваний:

у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування;