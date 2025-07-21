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Никакой принудительной мобилизации людей 60+ быть не может - нардеп

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Нардеп Федор Вениславский заявил, что принудительной мобилизации лиц в возрасте 60+ не будет, поскольку они снимаются с воинского учета. Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий добровольное подписание контрактов на военную службу для этой категории граждан.

Никакой принудительной мобилизации людей 60+ быть не может - нардеп

Никакой принудительной мобилизации людей, которым исполнилось 60 лет, в принципе быть не может. Контракт 60+ предусматривает добровольное согласие. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Никакой обязательной мобилизации граждан Украины, которым уже исполнилось 60 лет, быть не может. 60 лет означает, что человек снимается с воинского учета и перестает быть военнообязанным. Поэтому только по его добровольному согласию, только на контрактной основе он может продолжить службу, если этого будет требовать ВСУ, или другие составляющие сектора безопасности и обороны. Никакой принудительной мобилизации быть в принципе не может

- пояснил Вениславский.

Вениславский отметил, что сейчас в секторе обороны достаточно людей 60+, которые выполняют специфические задачи.

Могу сказать, что те события, о которых писали, что Вооруженные силы Украины сделали это впервые в истории, отдельные из таких событий происходили с участием специалистов в возрасте 60+. Потому что это касалось советского вооружения, которое можно использовать, и которое досконально знают люди 60+, офицеры прежде всего

- сказал нардеп.

Дополнение

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.

В соответствии с законопроектом, в период действия военного положения, при наличии письма от командира воинской части, на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности:

  • рядового, сержантского или старшинского состава;
    • младшего или старшего офицерского состава (при условии, что эти лица были уволены с военной службы после 1 января 2015 года).

      Такие граждане смогут подписать контракт сроком на 1 год, однако им устанавливается испытательный срок два месяца. Контракт может быть прерван:

      • в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание;
        • из-за служебного несоответствия.
          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

          Обществополитика
          Верховная Рада
          Вооруженные силы Украины
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