Никакой принудительной мобилизации людей 60+ быть не может - нардеп

Никакой принудительной мобилизации людей, которым исполнилось 60 лет, в принципе быть не может. Контракт 60+ предусматривает добровольное согласие. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает УНН.

Никакой обязательной мобилизации граждан Украины, которым уже исполнилось 60 лет, быть не может. 60 лет означает, что человек снимается с воинского учета и перестает быть военнообязанным. Поэтому только по его добровольному согласию, только на контрактной основе он может продолжить службу, если этого будет требовать ВСУ, или другие составляющие сектора безопасности и обороны. Никакой принудительной мобилизации быть в принципе не может - пояснил Вениславский.

Вениславский отметил, что сейчас в секторе обороны достаточно людей 60+, которые выполняют специфические задачи.

Могу сказать, что те события, о которых писали, что Вооруженные силы Украины сделали это впервые в истории, отдельные из таких событий происходили с участием специалистов в возрасте 60+. Потому что это касалось советского вооружения, которое можно использовать, и которое досконально знают люди 60+, офицеры прежде всего - сказал нардеп.

Дополнение

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.

В соответствии с законопроектом, в период действия военного положения, при наличии письма от командира воинской части, на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности:

рядового, сержантского или старшинского состава;

младшего или старшего офицерского состава (при условии, что эти лица были уволены с военной службы после 1 января 2015 года).

Такие граждане смогут подписать контракт сроком на 1 год, однако им устанавливается испытательный срок два месяца. Контракт может быть прерван:

в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание;